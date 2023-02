Elizabeth Olsen da vida a la “asesina del hacha” en la serie Amor y Muerte, que se estrena el 27 de abril

La serie de siete episodios de HBO Max Original Amor y Muerte lanzó su trailer oficial y fijó su fecha de lanzamiento para el 27 de abril.

El drama, protagonizado por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons, ofrecerá tres episodios el 27 de abril, seguidos de un episodio cada semana hasta el 25 de mayo.

La serie cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas que van a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas, hasta que una relación extramatrimonial lleva a alguien a tomar un hacha.

A Plemons y Olsen se unen Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.

La serie está coproducida por Lionsgate. Los productores ejecutivos son David E. Kelley (quien escribe la serie) a través de David E. Kelley Productions; Nicole Kidman y Per Saari a través de Blossom Films; Lesli Linka Glatter (quien dirige los primeros cuatro y últimos episodios); Scott Brown y Megan Creydt a través de Texas Monthly; Mateo Tinker; Michael Klick y Helen Verno.

La serie limitada está inspirada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, y en una colección de artículos del diario Texas Monthly.