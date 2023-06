$!Ella es la modelo con la que vieron a Lewis Hamilton mientras Shakira estaba en Colombia

Pero no todo en la vida es oro y menos cuando se trata de los protagonistas del momento, pues ya empezaron a salir imágenes que probarían la verdadera personalidad del piloto inglés, que no dejarían muy bien parada a la cantante colombiana, quien ha tenido unos días muy atareados pues a su padre William Mebarak lo acaban de intervenir quirúrgicamente en Cartagena para tratar la hidrocefalia que padece.

Mientras la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ estaba en su tierra natal a frente del procedimiento del escritor de 91 años, al piloto inglés lo pillaron en Nueva York cenando con una modelo brasileña llamada Juliana Nalú, a quien también relacionan sentimentalmente con el deportista, incluso cuando no hay fotos de ellos juntos en el mismo lugar, pero cada uno sí publicó imágenes por separado y sus locaciones y mobiliario coinciden con el mismo establecimiento, la misma luz y los mismos detalles.

Vea esto: ¿Es todo un show?: Rumores ponen en duda el noviazgo de Carmen Villalobos

“No pero este va a ser peor que Piqué”, “uy no Shakira huye de aquí”, “Hamilton teniendo a una reina y va y se busca otra, no la merece”, “ay Hamilton no sabes lo que acabas de perder”, “este tipo nunca me inspiró confianza, es peor que Piqué y ya eso es mucho decir”, y “definitivamente los hombres buenos ya no existen que decepción”, son algunos de los comentarios de los fanáticos de la colombiana en redes sociales como Twitter, donde ya se están compartiendo las imágenes del revuelo.