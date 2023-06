Ella es Valentina, la hija adoptiva de Esperanza Gómez que pocos conocen

“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduqué, porque padre no es el que engendra, es el que hace el papel”, dijo Esperanza.

La actriz de contenidos para adultos reveló que desde hace muchos años asumió la responsabilidad de mantener a su sobrina y que la quiere como si fuera su propia hija. De hecho, aunque confesó que desde hace 11 años decidió no tener hijos biológicos, eso no le impidió encargarse de Valentina.

De igual forma, aseguró que su hija adoptiva sabe desde los siete años a qué se dedica, ya que quería que se informara desde su punto de vista y no por otros. “Nunca me vio teniendo citas diferentes a mi marido. Ella entendió que lo mío era un trabajo, la asimilación es diferente si uno les cuenta y no se entera por sus compañeritos, que cambian las cosas e interpretan diferente”, dijo.

También contó que por muchos años ella se encargaba de hacer las tareas de la escuela con su hija adoptiva y que la sostenía económicamente a ella y a su hermana. “Yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que mi hermana no la castigaba, entonces me tocaba a mí”, contó Esperanza Gómez en otra entrevista con Camilo Triana en su canal de YouTube.