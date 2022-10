$!Empezó votación para los People’s Choice Awards; nominado influencer colombiano

Al principio pensé que era una broma, empecé a tener contacto con la persona que me escribió el correo y verificar la información y me confirmaron la nominación, creo que fue como muy inesperado para mí, para mi carrera y en este momento el premio es estar nominado, son unos premios que veo desde que estaba muy pequeño, que son demasiado importantes en el mundo del entretenimiento y que tengan origen en Estados Unidos me da muchísimo orgullo, porque quiere decir que estamos representando a todos los latinos que trabajamos en los distintos campos del entretenimiento.

¿Qué mensaje quieres dar a tus 15 millones de seguidores?

Es que ha sido un proceso, llevo demasiados años creando contenido para Internet y siempre va cambiando la meta, pero desde que comencé si he tenido muy claro y es la frase “Javier Ramírez para que te inspires” porque siempre he querido inspirar a la gente a que sean diferentes, a que no tengan miedo por tener una raza, una sexualidad, nacionalidad diferente, así que ese siempre va a ser mi eslogan.

¿Cómo aportas a la construcción de país?

Para mí siempre ha sido muy importante darle voz a todas estas comunidades que durante muchos años han sido invisibilisados. En mi caso me costó mucho entender que yo creaba también activismo desde mi posición, ¡pero lo hacía¡. Me di cuenta que yo también lo estaba haciendo porque busco hacer un cambio, porque además me conocen personas de muchas edades y desde pequeño he estado trabajando en la televisión y he crecido y he creado ésta imagen, y además, he tenido que aguantar estos comentarios discriminatorios homofóbicos.

Tengo una gran tranquilidad, y siempre estoy teniendo en mi cabeza esto que me impulsa a seguir cada día, que es darle visibilidad a la gente que tiene una orientación sexual diferente, que durante muchos años nos hemos sentido discriminados y no aplica solamente para temas de sexualidad que eso es lo que más me dedico, es lo que en realidad aplica para todas las personas que por la razón que sea hemos sido discriminadas.

¿Cuál es el top de los países que más te siguen en tus redes?

México y luego Colombia viene Ecuador, Argentina, Chile y ahí seguimos con Perú. Creo que México es un país muy grande y por eso creo que está en el top de mis países, pero es muy bonito porque jamás pensé que fuera tener un reconocimiento tan grande en otros lugares.