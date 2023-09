En Día a Día anunciaron triste noticia: querido miembro del equipo falleció

El comienzo de la emisión del programa matutino "Día a Día" de este primero de septiembre estuvo marcado por una noticia dolorosa que impactó profundamente a la audiencia de Caracol Televisión.

Los presentadores, Catalina Gómez, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas, compartieron con tristeza la noticia del fallecimiento de uno de los miembros más queridos del equipo del programa.

En un momento emotivo al inicio del formato, que se transmite de lunes a viernes después de la primera edición de "Noticias Caracol", el trío de comunicadores expresó su pesar ante los televidentes al informar que uno de los sonidistas del equipo había fallecido horas antes.

El nombre de este apreciado profesional era Solon Alexánder Castañeda, quien había sido parte integral de la familia de Caracol Televisión durante varios años.

Solon Alexánder Castañeda no solo contribuyó a "Día a Día" con su incansable trabajo, sino que también participó en algunas temporadas de programas emblemáticos como "Yo Me Llamo" y "Desafío The Box".

Este joven talento era un amante de los viajes y durante su vida terrenal tuvo la oportunidad de explorar fascinantes países como Perú, Bolivia, Brasil y Rusia.

Sus colegas de grabación lo recuerdan como una persona alegre, profundamente dedicada a su familia y a sus adoradas mascotas, lo cual era evidente en sus redes sociales, donde compartía con frecuencia fotos junto a sus dos huskies.