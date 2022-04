En la nueva canción de Yailin, novia de Anuel, hay indirectas para Karol G

El cantante boricua ha pasado momentos desafortunados por cuenta de esa canción, pues un día llegó a una discoteca con su novia y le pusieron el famoso tema, a lo que él reaccionó con ira y hasta le tiró un hielo al DJ.

En días pasados, Anuel también escribió una indirecta muy directa cuando Karol G cantó ‘Mamii’ en Coachella e hizo énfasis en esa parte que dice: “A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”.

“No soy el que anda dedicando canciones”, dijo Anuel en ese momento, pero la cosa no se quedó quieta, porque ahora es Yailin la Más Viral la que toma protagonismo en el rifirrafe.

Resulta que la cantante dominicana está próxima a lanzar nueva canción y en redes sociales se filtró una parte del tema.

‘Reggaeton Total’, una página especializada en noticias sobre el género urbano, hizo la publicación preguntando si había una tiradera en esa canción para Karol G.

La cuestionan puntualmente por un pedazo que dice:

“Hay mucha gente que está sofocada, me ‘enfogonan’ contigo. La ex novia tuya me tiene ubicada porque ando contigo”.

La canción de Yailin habla de un romance intenso y en el arte se le puede ver en versión animada con cabello verde y con un parejo, que sería Anuel.

Como era de esperarse, este nuevo capítulo en el cruce de indirectas que han protagonizado estos 3 cantantes ha generado diversas reacciones entre el público.