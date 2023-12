En las calles de Nueva York, Selena Gómez deja evidencia de su nuevo amor

Ante las críticas, Selena Gómez no dudó en defender su relación y a Benny Blanco, declarando que está en su momento más feliz y que no permitirá que las opiniones ajenas guíen su vida. Instó a quienes no pueden aceptar su enamoramiento a no ser parte de su vida.

Vale la pena recordar que Selena Gómez y Benny Blanco colaboraron por primera vez en 2019 en el tema 'I Can't Get Enough', junto a J Balvin y Tainy, cuyo video musical acumula más de 243 millones de reproducciones en YouTube. La pareja continúa disfrutando de su romance mientras se sumergen en sus respectivas carreras, cosechando éxitos en cada paso que dan./Con información de redes sociales.