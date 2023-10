¡Enemigos! Cesar Escola y Amparo Grisales tuvieron una fuerte pelea en ‘Yo Me LLamo’

El conflicto no terminó ahí, ya que la discusión se extendió a temas como la “inocencia” y la forma de moverse en el escenario. Amparo Grisales llegó a expresar: “no me pegue, no mijo, no grite tanto”, a lo que César Escola respondió con firmeza: “pues usted no me levante la voz”. Finalmente, Escola concluyó diciendo: “pues no me gustó y ya”.

Le puede interesar: Este es el hombre que cautivó a Amparo Grisales: ¿la jueza de Yo me llamo estrena novio?

El programa también fue testigo de otras discusiones entre los jueces en episodios anteriores, como en la interpretación de un participante que imitó a Daddy Yankee. En esa ocasión, César Escola y Amparo Grisales tuvieron desacuerdos sobre la calidad de la presentación, en particular en lo que respecta a la coreografía y la interpretación de la canción.