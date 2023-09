Entre lágrimas, Ariana Grande confesó que a los 17 años empezó con los retoques estéticos en su cara

Al igual que muchas jóvenes en todo el mundo, Ariana Grande valora enormemente su régimen de cuidado de la piel, el cual ha evolucionado significativamente en los últimos años, particularmente después de haber recurrido a tratamientos de Botox y rellenos labiales a los 17 años.

La estrella pop compartió abiertamente, y con visible emoción, las razones detrás de su decisión de abandonar dichos tratamientos estéticos y su anhelo de abrazar las marcas naturales del envejecimiento en su rostro.

“He observado que mi percepción de la belleza ha mutado sustancialmente a lo largo de los años. En gran medida, porque inicié en esta industria a una edad muy temprana. Estar sometida a un constante escrutinio desde una edad muy joven, en especial por parte de aquellos que opinan sobre tu aspecto físico, puede ser sumamente agobiante. En ese momento, con apenas 17 años, resulta complicado discernir qué opiniones tomar en cuenta y cuáles ignorar”, compartió en un video para Vogue, en el que desvela su rutina actual de cuidado de la piel y maquillaje.

Durante la charla, Grande hizo una revelación significativa acerca de su historial con procedimientos estéticos. “Quiero ser totalmente franca con ustedes, como alguien que forma parte de la industria de la belleza, debo admitir que durante muchos años recurrí a los rellenos labiales y al Botox”, admitió.

No obstante, se dio cuenta que estos tratamientos no le brindaban la satisfacción que esperaba: “Decidí dejar de utilizarlos en 2018 porque me pareció que era demasiado. Sentía que estaba ocultándome detrás de ellos”. Con lágrimas en los ojos, expresó: “No anticipé que este tema me emocionaría tanto”.