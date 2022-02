Epa Colombia asegura que su expareja, Diana Celis, le pegaba

Aunque en un principio ni Epa ni Diana Celis habían entregado detalles de su ruptura amorosa, luego de que Epa confesara que estaba enamorada de otra persona, ambas hablaron.

Diana indicó que Daneidy salía con otra mujer desde el mes de octubre, cuando supuestamente, ellas seguían juntas. También aprovechó el mensaje para asegurar que ella había actuado bien.

Por su parte, Epa entregó unas fuertes declaraciones donde aseguró su expareja la había humillado y hasta golpeado.

En medio de una transmisión en vivo, la empresaria de keratinas entregó detalles de su relación que según cuenta, fue bastante tormentosa y con infidelidad.

“Usted sabe amor lo que la marik me hizo, ella solo va a colocar estados de fondo y diciendo “estoy mal, Dios te amo”, pero no, Dios no permite que le peguen a una persona ni que la humillen, ni que la traten mal, jamás amor y yo no me merecía eso (...) lo que ella me hizo no estuvo bien, me hubiera dicho, ‘amor, yo estoy saliendo con alguien del futbol, me estoy involucrando’, me lo hubiera dicho con sinceridad”, contó Epa.

Además, dijo que otra disputa que tiene con Celis son los bienes que tiene en común, algunos de esos le pertenecen solo a ella por lo que le pidió que se los devolviera.

“Le dije amor, terminemos las cosas bien, entrégame todo lo que tienes tuyo a mi nombre y si no, no vamos a terminar bien, hace un mes, yo ya le venía diciendo, y ella no quería y si no me las quiere pasar, que se quede con eso, pero no”, agregó.