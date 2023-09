‘Epa Colombia’ casi se cae de un balcón por jugar con una cometa

Sin embargo, al enfrentar dificultades para hacer que la cometa despegara, 'Epa Colombia' recurrió a métodos bastante peligrosos.

En un intento de ganar altura, se subió al borde de la baranda de su balcón. Los fuertes vientos que se podían observar en los videos podrían haber resultado en un accidente si perdía el equilibrio.

La sancionarán por su comportamiento

Además de los riesgos para su propia seguridad, 'Epa Colombia' también podría enfrentar una multa debido a su desobediencia a las indicaciones del personal de administración del edificio.

A pesar de haber sido advertida previamente de que volar cometas estaba prohibido y conllevaba una sanción, la joven decidió desoír las indicaciones y continuar con su actividad.

"No me querían dejar elevar la cometa. Los de administración me dijeron que no se podía, que eso conlleva una multa. Y yo respondí: 'ninguna multa'", reveló la empresaria segundos antes de que la cometa se elevara de sus manos.