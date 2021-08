Epa Colombia entre lágrimas, “La Fiscalía no me ha querido ayudar”

Con lágrimas en sus ojos, Daneidy Barrera se mostró profundamente triste por la condena que recibió. “Amiga esto que me está pasando yo no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos. Yo fui hasta las oficinas de Transmilenio, que yo le pagaba con las keratinas mes a mes pero que yo no me quería ir a la cárcel”, dice al inicio del clip.

Seguidamente Epa contó cuáles fueron algunos de los argumentos que dio en medio de la audiencia, basándose principalmente en todos los empleos que actualmente genera con su empresa de keratinas. “Que me dieran una segunda oportunidad porque yo generaba empleo de miles de personas, pago unos sueldos muy grandes. Yo quería cambiar, que estaba construyendo para seguir generando empleos, que me dieran la oportunidad”, expresa.

En su discurso la influenciadora reveló que ha intentado de todas las formas llegar a un acuerdo con la Fiscalía pero que no ha sido posible. “La fiscalía no me ha querido ayudar, siempre toco puertas y digo que me den la segunda oportunidad para seguir demostrando que estoy cambiando, que puedo ser una mujer diferente, quise hacer campañas con Transmilenio, quise hacer muchas cosas pero ellos por ningún lado me han escuchado. Quiero que me den la oportunidad”, finalizó.