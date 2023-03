$!‘Epa Colombia’ se sometió a procedimiento estético y la comparan con Yina Calderón

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, viajó hasta la ciudad de Medellín el pasado fin de semana con el fin de someterse una serie de procedimientos estéticos, y en las últimas horas compartió con sus seguidores de Instagram cómo luce su aspecto físico.

‘Epa Colombia’, quien ha cambiado bastante su apariencia desde 2014, año en el que saltó a la fama por un video en el que aparece cantando con la camiseta de la Selección Colombia, decidió someterse a otros procedimientos estéticos que se han realizado otras famosas como Yina Calderón, una de sus “enemigas”.

Daneidy compartió unos videos contando que quiso operarse el mentó y la barbilla con el fin de que se vean más pronunciados y su rostro luzca diferente.

A raíz de esto, compartió una serie de historias en su Instagram hablando y contando lo que se realizó, pero como aún se ve inflamada porque no se ha recuperado del todo, las críticas y comparaciones no se hicieron esperar.

“Ay, amiga, es que te quedó mucho mentón... no amiga, es que, todavía, estoy súper-inflamada, amor. ¿Ves?”, dijeron.

“Tengo ‘mentoplastia’ y relleno, lo que me hace Camila. Cuando me hice la ‘mentoplastia’, me quedó sobre el hueso y se me veía muy feo. Entonces, me lo quise rellenar y me lo fui acomodando... Tengo bótox, tengo ‘radiesse’, tengo hilos tensores, labios, mentón... Tengo todo, querida. Dime lo que no te has hecho (risas)”, declaró ‘Epa’.