‘Era para usted’: hijo de cantante asesinado por cantar a una mujer en Bogotá revela nuevos detalles del crimen

Así fue la divertida experiencia de Camilo por no pronunciar bien el inglés

El joven de 16 años, el menor de tres hermanos, relató al medio local Q’hubo que, no obstante, estos hombres tenían como objetivo principal atacar al hijo del cantante debido a que había golpeado al individuo que inició la discusión. “Uno de ellos me dijo: ‘esto era para usted, no para su papá’”, afirmó el joven.

Otra persona presente intervino en la situación para poner fin al ataque, permitiendo que Luis Felipe fuera llevado de inmediato al hospital Vista Hermosa. El joven agregó: “Mi papá llegó respirando, lo llevaron en una camilla y le quitaron la ropa, pero él se volteaba y no podía respirar, porque le perforaron los pulmones. Cuando le iban a hacer una radiografía, él empeoró y luego recayó, se lo llevaron a la sala de reanimación y ya no lo pudieron salvar”.

La noticia de la muerte del carismático cantante ha causado una profunda conmoción y tristeza en la comunidad local. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la familia y de admiradores que lamentan la pérdida de un ícono de la música regional.