“Eres muy grosera”: Robert De Niro le negó una foto a una fan en Argentina

En un video que ya es viral en redes, se puede ver como la mujer le dice: ¿can a picture with you, please?” (sic), en refrencia a si era posible que el actor accediera a tomarse una foto con ella, pero el actor no respondió nada bien: “No, no, no”, dijo, agitando la mano.

La novia de De Niro, Tiffany Chen, fue quien regañó a la mujer: “No, you’re so rude. We’re here with the family...” (”Eres muy grosera, estamos en familia...”).

Fue la misma mujer rechazada quien compartió el video en su cuenta de Twitter: “Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista, malísimo”.

Sin embargo, ante algunos apoyos y también críticas de los tuiteros, la mujer resopndió: “La novia me dijo grosera a mi por pedirle una foto. Sos Robert de Niro!!! (Ella) tiene que cerrar la boca. Se hubiera puesto de novia con un panadero jaja”, argumentó en su defensa.