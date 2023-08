Erika Zapata contó que nunca ha tenido novio, ni relaciones sexuales: “Tengo 27 y nada”

"Soy muy selectiva en ese aspecto. A veces, cuando visitamos fincas para mi programa 'La Finca de Hoy', podría haber oportunidades, pero no he encontrado una conexión especial", explicó.

También compartió que una experiencia decepcionante en su adolescencia dejó una marca en su vida amorosa.

En medio de la conversación, la comunicadora fue cuestionada sobre su vida íntima, específicamente si ya había tenido relaciones sexuales.

Con sinceridad, Zapata reveló que todavía no ha tenido esa experiencia y habló abiertamente sobre este aspecto de su vida.

"Me hace reír, la gente no lo cree. Tengo 27 años y nada. No lo he hecho, por eso evitaba tener novios, ¿entiendes? Quiero estar lista, sentirme segura", compartió. Zapata explicó que está esperando a encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas y valores.

"Soy selectiva. Quizás en el futuro, cuando encuentre a alguien que me valore lo suficiente. Ni siquiera he besado a alguien", afirmó.