$!¿Es del piloto Jamil Farah? La foto que desató los rumores sobre el embarazo de Carolina Cruz

Osorio continuó diciendo: “Hay una serie de fotografías en las que se nota que tiene una barriga más abultada. No es solo una foto; de hecho, contamos con más imágenes, y también se puede observar a través de su historia de Instagram, algunas fotos que darían cuenta del posible embarazo”, comentaron los presentadores.

Elianis Garrido, otra presentadora del programa, expresó su opinión diciendo: “Pero yo la he visto subiendo fotos haciendo ejercicio y luciendo un cuerpazo espectacular”.

Carolina Cruz habló sobre la posibilidad de tener hijos

Carolina sostiene actualmente una relación con el piloto Jamil Farah. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora ha presumido su relación y el amor que se tienen.

En cuanto a hijos con su actual novio, la presentadora comentó en una entrevista con Semana: “Tampoco hemos discutido eso. Son temas que aún no hemos abordado ni tocado. Creo que no estamos pensando en eso en este momento; estamos enfocados en seguir conociéndonos, disfrutando de la vida, pasándola bien y viajando. Ambos estamos experimentando un gran momento en nuestras carreras, cada uno con sus responsabilidades y compromisos. Entonces, no es un proyecto que haya sido conversado o del que hayamos hablado“.