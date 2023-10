“Es perturbador”: La hija de Robin Williams explotó porque la inteligencia artificial recreó la voz de su padre

Zelda Williams, hija del famoso actor Robin Williams, ha expresado públicamente su rechazo al uso de inteligencia artificial (IA) en la industria del cine, en especial para simular la voz de actores fallecidos, como su padre, sin autorización.

En una publicación en Instagram, Zelda sostuvo que no puede considerarse una “parte neutral en el enfrentamiento del sindicato de actores (SAG-AFTRA) contra la IA”.

Los sistemas de IA se nutren de todas las imágenes, grabaciones y videos disponibles del individuo que se desea replicar. Una vez que cuentan con toda esta información, tienen la habilidad de simular dicho individuo sin requerir ningún consentimiento.

Zelda manifestó: “He observado durante años cómo se intenta entrenar a estos sistemas para replicar a actores que ya no pueden dar su aprobación, como mi padre. Esto no es una mera suposición; es una realidad palpable”. Agregó: “Ya he sido testigo de cómo se usa la IA para hacer que ‘su voz’ pronuncie cualquier frase. Aunque a nivel personal me resulta perturbador, las consecuencias de esto trascienden mis propias emociones. Los actores que aún viven deben tener la libertad de dar vida a personajes basados en sus propias decisiones”.

Tanto el sindicato de guionistas (WGA) como el de actores continúan en conversaciones con productoras y grandes estudios de Hollywood. Uno de los principales puntos de discusión es la regulación de la inteligencia artificial, buscando garantizar la protección de los artistas frente a estas nuevas tecnologías.

Zelda reflexionó sobre las recreaciones mediante IA, calificándolas de “imitaciones imperfectas en el mejor de los casos, y monstruosidades estilo Frankenstein en el peor de los escenarios, hechas con los aspectos más nefastos de la industria cinematográfica”.