¿Esperanza Gómez ‘trapea’ a Vicky Dávila en discusión sobre el precio del dólar?

Ayer, la influenciadora y actriz Esperanza Gómez habló en una entrevista con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, entre otras cosas, sobre el precio del dólar: dijo que la culpa de la subida de la moneda no la tiene el presidente Gustavo Petro, sino que se trata de otros factores que son externos al país.

“¿Qué culpa tiene el presidente de la guerra entre Ucrania y Rusia?, ¿Qué culpa tiene el presidente de Colombia, que en ese momento era candidato, cuando pasa el COVID y debido a esto se incrementan los precios de absolutamente todo?”, cuestionó.

Gómez puso como ejemplo los precios que paga de arriendo en su apartamento en Estados Unidos. La actriz explicó que, en un principio, pagaba 5.400 dólares mensuales y ahora paga 7.400 dólares debido al incremento de la divisa.

“¿La culpa la tiene el presidente de la subida del precio del dólar en Estados Unidos? No, es la economía mundial debido a todo lo que está pasando a través de esta guerra entre este par de países (Ucrania y Rusia)”, aseveró.

Ante esto, Vicky Dávila quiso refutar, pero según los usuarios de las redes sociales, Esperanza Gómez le dio una ‘trapeada’ a la periodista.

“Si yo tuviera que importar productos del extranjero hacia Colombia sería diferente. Esto obviamente ha afectado la economía del país y la de los empresarios, los cuales importan productos hacía Colombia”, concluyó.

Además, actriz denunció una “persecución” en su contra: “un gigante fuera de Instagram que le paga a un empleado de Instagram -que tiene acceso a remover y hacer ciertas acciones dentro de la plataforma- para que me censure, me persiga y me discrimine mis publicaciones”.