Esposa de Alex Char comentó que conocía los detalles de su relación con Aida Merlano

Nule se pronunció en un video que subió a su cuenta de Instagram, en donde sostuvo que los detalles, que se conocieron hace poco, sobre la relación que, sostuvo su esposo, Alex Char, con la excongresista Aida Merlano, no son nuevos para ella y no han afectado la tranquilidad de su hogar.

“Dicen que, el pasado pisado y el presente de frente, y así debe ser. Toda esta información que ha salido últimamente no es nueva para mí y no es nueva para mi familia, es una información vieja, pero sobre todo superada”, aseguró Katia.

Consideró además que: “en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información, no es mi primera campaña política y sé cómo funciona esto”.

Durante el video, también declaro que: “hay un tema intocable que es la familia y me da mucho dolor que algunas personas quieran pasar por encima de nuestros sentimientos. Quiero agradecer los miles mensajes que me han mandado de solidaridad, de apoyo y de fuerza”.

En medio de la precandidatura de su esposo, Alex Char, Nule aseguró que es necesario concentrarse en el objetivo y no desviarse por otro tipo de informaciones.

“Toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar, ni a mí ni a mi familia... Quiero invitar a todos los colombianos, a todos nuestros simpatizantes, a los que quieren vivir en un país de oportunidades a que no nos desviemos, no nos dejemos desconcentrar, eso no nos sirve, es gente que quiere que pensemos en otras cosas y perdamos nuestro objetivo”, declaró.

Char confirmó el pasado viernes mediante un video que había tenido una relación sentimental con Merlano y a su vez que rechazó las denuncias que la excongresista ha formulado en su contra.