Esposa de Carlos Calero habló sobre su estado de salud

“Al día siguiente super congestionada, disfónica, y mucha tos. No escuchaba las alertas que se estaban encendiendo o simplemente no quería escucharlas. Me comencé a sentir muy desalentada, algo pasaba. El domingo toda la madrugada con un dolor bajito en el estómago, lunes tempranito le dije a Carlos necesito médico no estoy bien”, aseguró Ceballos.

Después de recibir el apoyo del periodista, quien ha estado ausente en “Día a día” en las últimas semanas debido a su participación en el concurso de canto “Yo me llamo”, Ceballos buscó atención profesional para su situación.

“Terminé hospitalizada en Barranquilla, después de muchos exámenes, tacs y varios chuzones en los brazos, me dicen: ‘Tienes bronquitis y diverticulitis’. El médico me explica lo que es y es de cuidado. Y es así que la vida me obliga a parar reconsiderando muchas cosas que dejé de lado, pensando en lo realmente importante en mi vida y, sí, volver a las cosas básicas que ya no tenían cabida en mí, por vivir a un millón de revoluciones”, indicó.

Precisamente, en el extenso mensaje sobre su situación, reconoció que debe ajustar sus hábitos para alcanzar una mejoría constante en el tiempo, con la que se aleje del riesgo.

“Quiero seguir viviendo, disfrutando mi familia que tanto amo y reconociendo los cambios que necesito. Siempre será bueno decir cuando no estamos bien, no es debilidad, por el contrario nos hace valientes reconocer que somos humanos”, afirmó.

Con optimismo sobre su realidad, Paulina Ceballos concluyó con un agradecimiento para sus seres queridos por el apoyo en medio de su padecimiento.