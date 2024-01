Esposa de Egidio Cuadrado revela cuál es el estado de salud del acordeonero

Egidio Cuadrado es el eterno compañero de fórmula de Carlos Vives. Un acordeonero que se ha ganado el respeto y la admiración de los amantes del género y fue rey vallenato en 1985.

Desde hace ya algunos meses, los seguidores de la dupla han estado preocupados por los cambios físicos de músico, y en los últimos días, se habló de que el villanuevero había sido intervenido la semana pasada en Bucaramanga y que había estado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Fanny Maldonado, su esposa, habló sobre el estado de salud de Cuadrado y negó que haya estado internado de gravedad y que la operación que se realizó fue mínima y que se encuentra en observación.

“Está divinamente. La hicieron una pequeña operación, pero todo fue bien. No sé por qué han dicho que estaba en la UCI, que estaba intubado. No, no. Eso no es cierto. No está grave ni estuvo en UCI ni nada de esas cosas, gracias a Dios”, contó Maldonado al medio de comunicación El Tiempo y comentó que posiblemente recibiría el alta el fin de semana.

Información de: El Universal.