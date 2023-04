Esta es la dura adicción del futbolista Brian Fernández: “Vienen a venderle droga a la casa”

La lucha de Brian Fernández contra las drogas está afectando a sus seres queridos, incluyendo a su pareja, la modelo Araceli Fessi. Después de la última recaída del futbolista, Fessi habló sobre las dificultades que enfrenta Fernández en su lucha contra la cocaína y la importancia de acceder a un tratamiento.

“Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil”, relató en diálogo con A24.

Aunque la familia de Brian hace todo lo posible para ayudarlo, la adicción es una enfermedad difícil de superar y requiere conciencia y voluntad.

Al ser consultada por la familia de Brian, su pareja señaló: “Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Cuando me toco judicializarlo, me tocó hacerlo sola. Con respecto a la familia, todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian. Él necesita conciencia y voluntad”.

Fessi también destaca que la adicción a las drogas es un problema de la sociedad en general y que ha tenido que lidiar con situaciones peligrosas debido al consumo de Brian: “Yo sé todo. Hoy me animó a hablar, pero ha pasado de todo. Hoy en día no es un problema de Brian, es un problema de la población”.

A pesar de todo, Fessi sigue luchando a su lado y espera que su testimonio pueda inspirar a otros a buscar ayuda.

Por último, agregó: “Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante”, finalizó.