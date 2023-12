Esta es la fantasía sexual que Esperanza Gómez no ha podido cumplir

Para hacerla realidad, Esperanza tiene ciertas reglas en donde le pide a su pareja que no demuestre amor o realice acciones específicas como hablarle al oído a la mujer con la cual lo realiza. Debido a esto, Esperanza dice que cuando lo intentó en repetidas ocasiones, ninguno de los hombres con los que estaba logró hacerlo bien.

“Una vez yo vi a mi pareja, que no es la que tengo actualmente, ‘cogiendo’, ¿y sabes qué me molestó? Yo había sido muy clara en decirle ‘no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto’, pero él comenzó a hablarle al oído tratando de que yo no escuchara. Yo dije ‘si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego?’(...) Eso me molestó, y era la primera vez que lo experimentaba (los celos). Obviamente, yo me enojé y le dije a este personaje ‘se acabó el paseo. Se viste y nos vamos’. Yo contraté a la chica, que se dedica a prestar servicios sexuales. Le pagué y dije ‘este tan atrevido”, contó la actriz.

Para otra ocasión, la actriz dice que lo volvió a intentar con la misma pareja, pero que de nuevo no cumplió como ella esperaba, pues aunque el hombre lo hizo con una amiga de él, la chica se sintió incómoda y se fue a “dormir”.