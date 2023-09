$!Esta es la nueva foto de la bebé de Christian Nodal y Cazzu que conmociona las redes

La polémica con Belinda

La cantante de pop Belinda compartió una misteriosa foto en Instagram poco antes de que su exnovio, Christian Nodal, anunciara el nacimiento de su primera hija con la rapera Cazzu. En la foto, Belinda lleva una camiseta blanca con el estampado de Luffy, el personaje principal de One Piece, un anime del que Nodal es fan¹. En la leyenda de la foto, Belinda escribió: “¿Héroe? No, ¡somos piratas! El más valiente no es el que gana más batallas, sino el que realmente se enfrenta a sus miedos”, una filosofía utilizada por Luffy.