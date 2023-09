Esta es la polémica declaración de Juan Pablo Navarrete, esposo de Nanis Ocho, presentadora de ‘Lo Sé Todo’

En las últimas horas, las redes sociales han estado alborotadas a raíz de una campaña de marketing diseñada por el equipo creativo del show “Lo sé todo” del Canal 1, en la que millones creyeron que Nanis Ochoa, la presentadora del programa, había engañado a su esposo, el cantante Juan Pablo Navarrete.

Este asunto, que se llevó la mayor parte de la atención digital, ha llevado a algunos espectadores a mostrar su descontento ya que en cierto momento, se especuló que Nanis estaba siendo objeto de acoso y maltrato laboral. Esta acusación preocupó a numerosas mujeres que la ven como un modelo a seguir.

La decepción fue palpable entre sus seguidores en las redes sociales, quienes no vacilaron en dar su punto de vista sobre el asunto, especialmente después de que los involucrados aclararon la situación durante una transmisión en vivo el jueves 7 de septiembre.

Nanis explicó: “Estábamos realizando un video desde hace un año con Danny Marín y Luisa Fernanda W. Esta escena era una parte de ese video, de ahí proviene la foto, y queríamos crear expectación (...) Jamás he experimentado acoso o maltrato de parte de mi Gordo, quien he conocido desde hace mucho tiempo y quien me ayudó a conseguir mi puesto en este programa”, aclaró la presentadora, que tomó el lugar de María Fernanda Romero al comienzo del programa.

Por su parte, el Gerente del Canal 1, Ramiro Avendaño, comunicó a SEMANA que no estuvo informado sobre la estrategia implementada. “Fue una puesta en escena para promocionar una canción. Una idea que surgió del equipo del programa que parecía creativa y novedosa. No había ninguna intención de herir a alguien o a la audiencia, a la que valoramos enormemente. Pedimos disculpas a aquellos que se sintieron agraviados por esta situación, especialmente a las mujeres que han sufrido agresiones y acoso reales”.

En relación a la pareja, es importante mencionar que Nanis y Juan Pablo han estado unidos desde 2018 y son padres de una pequeña niña de tres años. La noticia transmitida inicialmente por televisión sacudió a quienes vieron el clip, reviviendo viejos rumores de crisis en su relación que habían circulado meses atrás en las redes sociales.

Esta situación fue exacerbada el 16 de agosto de 2023, cuando durante una transmisión en vivo de Nanis en Instagram, que cuenta con más de un millón de seguidores, una discusión entre la pareja generó momentos de tensión y preocupación.

Además, una entrevista separada que circuló en el programa de entretenimiento “La Red” del Canal Caracol alimentó más las especulaciones, cuando Juan Pablo Navarrete, respondiendo a una pregunta sobre las tensiones con Nanis, mencionó que a ambos “les gusta llamar la atención”, antes de pasar a discutir sus respectivas trayectorias artísticas.