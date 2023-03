Esta es la razón por la que Esperanza Gómez no quiso grabar escenas con Nacho Vidal

Esperanza Gómez habla sin tapujos de su trabajo en la industria para adultos, de sus experiencias en ese medio y de su vida personal.

La también empresaria siempre sorprende con las anécdotas y secretos de este mundo que despierta el interés de los más curiosos.

En esta ocasión, la caldense se refirió a uno de los actores más reconocidos en el mundo de la pornografía, el español Nacho Vidal.

Seguidamente, en una entrevista con Martín De Francisco y Santiago Moure para su programa ‘La Tele Letal’, Esperanza Gómez habló de sus preferencias a la hora de estar con un hombre, de su experiencia en la industria para adultos, de sus relaciones sentimentales y hasta de política.

Cuando de Francisco le preguntó si alguna vez se había negado a trabajar con algún actor, Esperanza Gómez dijo que, a lo mejor, no debería responder, pero finalmente dijo que con Vidal.

¿Por qué no grabaría con Nacho Vidal?

“Con el único que dije que no iba a grabar fue con Nacho Vidal y no porque no lo considere un excelente actor, porque yo lo admiro, lo respeto mucho y además es muy buen ‘catre’. Es de mi total agrado”, aseguró la actriz.

“Pero antes de entrar a la industria del entretenimiento adulto, vi una película donde él le escupía literal a la cara a una chica y mi papá me enseñó que el escupir a una persona significa desprecio”, sentenció la modelo.

Es por esto que no ha habido un encuentro entre ambos actores. Además Gómez también se refirió a plataformas como OnlyFans donde las actrices están a cargo de todo y se quedan con casi todas las ganancias a diferencia de lo que vivió cuando entró a la industria.

“Las chicas saben que generan buen dinero en las plataformas y dicen ‘para qué me voy a grabar una escena que me pagan tanto, si puedo grabar algo acá, ser dueña de ese video y seguir generando ganancias”, mencionó.

Por otra parte, en la entrevista habló de su relación actual y reveló que su esposo tiene 63 años “pero está muy bien conservado”.

También se refirió a varios políticos como Gustavo Bolívar y Roy Barreras y los ‘rajó’. Dijo que no eran atractivos, pero invitó a Bolívar a crear un OnlyFans para ganar dinero y del presidente del Senado dijo que “parece un trompo, está aquí y allá. Es muy inteligente y estratega”.