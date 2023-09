Esta fue la “dramática” decisión que tomó el Padre de Piqué contra Shakira tras su última canción

Tras el lanzamiento de la canción “El Jefe”, una colaboración entre Shakira y Fuerza Regida, continúan las reacciones, especialmente por el contenido de sus letras. Según medios españoles, Joan Piqué Rovira, padre de Gerard Piqué y exsuegro de Shakira, habría respondido a las insinuaciones de la canción.

A lo largo de su carrera, Shakira ha expresado sus vivencias personales en sus letras, y esta no es la excepción. La canción alude a aspectos de su relación con el exjugador catalán, incluidos momentos de infidelidad y conflictos con su familia. Un fragmento de la canción en particular dice: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

El medio “El Nacional de Cataluña” informó que, tras el lanzamiento de la canción, el padre de Piqué cambió su estado de WhatsApp a “Bailando con lobas”, lo que se percibe como una respuesta indirecta.

Por otro lado, es relevante destacar que la canción también tiene una dedicatoria especial a Lili Melgar, exniñera de los hijos de Shakira. Melgar jugó un papel crucial en la relación de Shakira con Piqué al revelar la infidelidad del futbolista con Clara Chía Marti. A raíz de esto, Piqué presuntamente despidió a Melgar sin pagarle una indemnización. Shakira se refiere a este hecho en su canción: “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

En redes sociales, un usuario compartió más detalles sobre la relación de Shakira, Piqué y Melgar. Un punto interesante es que Shakira invitó a Lili a participar en el videoclip de “El Jefe”, y según rumores, le habría pagado una suma significativa, junto con un porcentaje de regalías del video, como gesto de solidaridad y agradecimiento.