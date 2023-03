$!“Estaba intoxicado”: Matías Mier al separarse de Melissa Martínez

“Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí a miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa, Colombia. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto, porque me voy a cumplir mis sueños. Volveré con la gente que amo”, sostuvo.

Ahora, lejos del país en el que conoció a Melissa Martínez, Matías Mier se deja ver como una persona muy feliz con el cambio de vida que tuvo inesperadamente.

El jugador concedió una entrevista al diario Ovación de Uruguay , en la que habló por primera vez de su nuevo comienzo:

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz. Estoy feliz”, sostuvo.

Cabe recordar que el nuevo noviazgo del futbolista con Valentina Rendón no ha sido confirmado, sin embargo, la madre de Matías Mier posteó una foto familiar en la que aparecía la joven. “Hoy somos felices”, con este mensaje acompañó la instantánea, la que a propósito fue criticada por muchos internautas.