“Estás con Feid, pero sabes que eres mía” Anuel lanza indirecta a Karol G

Inmaduro’, ‘tóxico`, han sido algunas de las palabras que han usado los internautas para definir el comportamiento de Anuel, tras usar una camiseta con la frase “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, antes de que Karol G y reguetonero fueran vistos en el Miami Dade Arena. El artista puertorriqueño fue pareja de la colombiana Karol G hasta el 2021, año en el que confirmaron su ruptura.

Sin embargo, la intérprete de “Mientras me curo del cora” ha demostrado que su relación con Anuel es cosa del pasado, ya que ayer hizo oficial su romance con el artista paisa, al llegar tomados de la mano al Miami Dade Arena, confirmando así los rumores de sus fans, quienes compartieron en redes su entusiasmo por la pareja.

Los celos de Anuel

En cambio Anuel no ha dejado de demostrar sus celos “obsesivos” con su ex novia, al punto de lanzar fuertes indirectas, como un post en el que sonríe acompañado de un cartel que insulta a Ferxxo, “y esta se la dedico a tu novio bb” dice la publicación que cuenta con más de cuatro millones de likes y que hizo que Feid saliera en una motocicleta por las calles de Medellín, levantando un cartel en el que se leía: “Anuel, ya no es bebecita, es Mor”.

Vale la pena mencionar que después de la relación con la colombiana, el boricua contrajo matrimonio con Yailin, una rapera dominicana con quien tuvo una hija y de quien se separó después de anunciar el embarazo.

Sin embargo, todo indica que el artista no dejará de lanzar indirectas a Karol, habiéndolo hecho inclusive a través de las letras de sus canciones, en las que ha expresado frases como “Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo. Lo que perdiste en mi lo estas buscando en él”.