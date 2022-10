Estas son las Canciones de Shakira para “tirarle” indirectas a tu ex

Con un gran hueco en el pecho se ve a Shakira en el video de su última canción “Monotonía”, una metáfora de lo que sentiría ella luego de su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué. Algunas de las frases de esta última canción, que transmiten el sinsabor por el que atraviesa la artista son: “yo te quiero pero me quiero más a mí”, “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” y “tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú”. Y así que se siente la barranquillera actualmente hay muchas otras mujeres con la necesidad de expresarse durante esa etapa en la que el corazón está roto. Lea también: Sofitel Barú Calablanca, elegido el mejor resort de lujo de Surámerica

Pero más allá de Ozuna y Raw Alejandro, artistas con los que ha colaborado recientemente, también tiene canciones de despecho con otros artistas como Gustavo Cerati y también como solista. “No” con Gustavo Cerati (2005) En esta colaboración, la voz de Shakira y la guitarra majestuosa de Cerati se unieron para crear esta canción. Las letras directas y precisas son una característica de Shakira. “No, no intentes disculparte / No juegues a insistir / Las excusas ya existían antes de ti”. “Voy a pedirte que no vuelvas más / Siento que me dueles todavía aquí / Adentro”. Lea aquí: eBay desiste de vender disfraces de Jeffrey Dahmer para Halloween

“Si te vas” (1998). Como una premonición, Shakira tiene esta canción de “Si te vas”. Es una canción con palabras amenazantes hacia su amado quien se irá con otra mujer. “Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo / Cuando muera tu traviesa curiosidad / Cuando memorices todos sus recobecos / Y decidas otra vez regresar / Ya no estaré aquí en el mismo lugar”. “Si te vas / Y me cambias por esa bruja pedazo de cuero / No vuelvas nunca más / Ya no estaré aquí”.

“Moscas en la casa” (1998). Esta canción es un pop latino balada interpretado por Shakira para su álbum “¿Dónde están los ladrones?” en 1998. La canción es otra oda al despecho que habla sobre el sentimiento de extrañar a alguien. “Mis días sin ti son tan oscuros / Tan largos / Tan grises”.