Estas son las cirugías estéticas de la novia de Jhonny Rivera

La cantante de música popular, Jenny López, quien actualmente sostiene una relación sentimental con el famoso cantante Jhonny Rivera, ha decidido abordar preguntas y críticas sobre su vida y apariencia a través de sus redes sociales.

En una reciente dinámica de preguntas, la artista negó contundentemente las especulaciones que sugieren que su vínculo con Jhonny está basado en la notoriedad y fortuna del intérprete popular, calificando los comentarios como absurdos y sin fundamento.

En uno de los comentarios planteados se dijo que si Jhonny no fuera un cantante exitoso y aún desempeñara su antiguo oficio como carpintero, probablemente ella no estaría con él. La cantante respondió con humor y sinceridad, destacando que la razón principal de su relación es haberse conocido en la industria musical, donde ambos comparten sus carreras artísticas como cantantes.

Sin embargo, las preguntas de los seguidores no se limitaron a la relación, y un internauta cuestionó a Jenny sobre posibles intervenciones quirúrgicas en su físico. La cantante respondió de manera directa y transparente, revelando que solo se ha sometido a un aumento de busto y a una rinoplastia.

Enfatizó que no ha recurrido a ningún otro procedimiento, ni siquiera en su rostro, y aclaró que nunca se ha inyectado nada.

"Solo tengo aumento de busto (220 cc) y la rinoplastia. No tengo nada más, ni siquiera en el rostro, nunca me he inyectado nada", afirmó Jenny López en sus respuestas a sus seguidores. Con esta declaración, la cantante busca despejar cualquier duda o especulación sobre intervenciones estéticas adicionales, mostrando su disposición a ser transparente con sus fans respecto a los cambios que ha realizado./Con información de redes sociales.