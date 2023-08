Estas son las fotografías de Paris Hilton y su bebé que preocuparon a sus seguidores

La empresaria, modelo, actriz y cantante estadounidense Paris Hilton se convirtió en madre hace siete meses. Dio a conocer a sus seguidores las primeras fotos de su primer hijo llamado Phoenix. No tardó mucho en presentarle a sus fanáticos quienes estaban ansiosos por conocerlo. Recientemente, la modelo posó con el pequeño quien estaba perfectamente combinado con la ropa de su madre.

Las hermosas fotos se llenaron rápidamente de reacciones, los comentarios y ‘likes’ no se hicieron esperar. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues muchos se preguntaron por el físico de Phoenix, y se preocuparon por su estado de salud, y llenaron la cajita de mensajes de infinitas dudas sobre si padece una enfermedad o no.