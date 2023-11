Estas son las pruebas de que Felipe Saruma y Andrea Valdiri sí están separados

Adicionalmente, se ha filtrado una fotografía que aparentemente sería la evidencia definitiva de la completa ruptura de la pareja.

Según el portal de chismes 'Ojovreak.original', la pareja habría oficializado su separación. En su cuenta de Instagram, compartieron varias imágenes que, según afirman, serían la prueba irrefutable de que Saruma y La Valdiri han concluido su matrimonio, presuntamente formalizado en una notaría en Galapa.

Por su parte, los comentarios de los seguidores de Valdiri ante la ausencia de Saruma en su Instagram no se hicieron esperar. "Siempre lo dije. Y lo seguiré diciendo. Esa mujer jugó con ese pobre pelao, nunca lo amó, se metió con el queriendo aún al ex y me quito unas tamacas si aún no lo ama", "Con ésto queda claro que si terminaron como pareja, qué su amor trascendió y ahora son amigos qué lindo terminar una relación en buenos términos, tu siempre bella andrea", se lee en la última publicación de la influenciadora en la que aparece en París, Francia, el pasado 3 de noviembre.