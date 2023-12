$!Este es el polémico mensaje con el que Anuel AA arremete contra Arcángel y Bad Bunny

Por su parte, Arcángel no dudó en responderle de manera frontal al intérprete de “Con silenciador”.

“Mañana concierto sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas”, escribió en su cuenta de Instagram. “Tranquilo que ya mismito te lleva pal dealer brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma nada más cuando tú llegas para que no te sientas mal”.

Desde hace un tiempo, Anuel AA ha gustado de lanzar algunos mensajes beligerantes contra algunas personas. Cabe recordar que lanzaba diversas indirectas a su ex Karol G en busca de una reconciliación; al no ver respuesta, atacó a su novio Feid. También se lanzó contra su exesposa Yailin y la actual pareja sentimental de esta, Tekashi. Ahora, arremete contra sus colegas Arcángel y Bad Bunny,

“¡Hagan sus apuestas! Emocionado por un show sold out. Pero di ¡¡¡los que cancelaste cabrón!!! Que cancelaste media gira, jajaja”, escribió en una de sus historias de Instagram. Deja de mencionar gente ¡Manuelita! ¡Qué té para mí nunca has sido nadie! Yo soy una de tus inspiraciones y aprenderás ¡a respetar o a odiar más! Anuel AA dale que he estoy ayudando. ¡Busca el pote narcan desde ahora!”.