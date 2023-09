Este fue el hombre que acosó a Claudia Bahamón: la actriz denunció su caso

De igual manera, indicó que en repetidas ocasiones denunció el caso de acoso ante los encargados de estos temas en la institución, pero nunca logró comprobar nada, ya que en ese entonces le pidieron pruebas que no eran tan fáciles de conseguir. “Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular (...) Me decía que lo grabara por el fax”, recordó la empresaria huilense.

Así mismo, aprovechó el espacio que tuvo al compartir su historia e invitó a todas las mujeres, jóvenes y las personas en general que si llegan a sufrir de este tipo de violencia a denunciar ante las autoridades correspondientes.