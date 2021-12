Esto gana ‘Epa Colombia’ en su empresa de keratinas

‘Epa Colombia’, influenciadora colombiana, reveló en sus redes sociales cuánto gana como salario con su empresa.

Daneidy Barrera Rojas -nombre real de la también empresaria- no se ha guardado palabras a la hora de hablar de su éxito con su empresa de keratinas, la cual surgió en medio del confinamiento en Colombia por el COVID-19, a inicios del 2020.

Barrera fue duramente criticada e incluso castigada por la justicia colombiana tras haber cometido actos de vandalismo al Transmilenio, durante el marco del paro nacional en Bogotá.

La influenciadora respondió a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4.8 millones de seguidores, a una pregunta hecha por un seguidor sobre cuánto era su sueldo actualmente.

“Mi sueldo es de $10 millones. Estaba diciendo que me subieran el sueldo porque no me está alcanzando”, afirmó en tono jocoso Epa Colombia, respondiendo a la pregunta del seguidor.

Seguido a ello, agregó: “Usted cree que tomar cerveza los fines de semana, que estar para arriba y para abajo gastándole a los amigos... no, eso no alcanza”.

“Yo me gano entre 5 y 10, solo que yo los sé ahorrar muy bien y el 10% lo doy a las fundaciones y a las personas que lo necesitan, pero yo puedo sobrevivir súper bien con $5 millones)”, concluyó Barrera, hablando sobre el manejo que le da a sus finanzas.