Esto le ofreció un médico a 'La Liendra' para que se dejara operar la cara

"Me habló un doctor de Estados Unidos y me ofreció un plata ni la setenta hiju$%% por dejarme operar mi nariz y mis orejas", dijo en un video.

"Oye 'Liendra' tu tienes unas orejas muy grandes, estamos muy interesados en operarte, en hacerte un cambio extremo y no te cobro nada y yo le dije gracias pero no me interesa, me amo tal y como soy, y nunca volví a saber de ellos".



Pese a que perdió contacto con el especialista por meses, hace pocos días se volvió a contactar con él y le presentó una oferta mejorada.

"El publicista del doctor me volvió a hablar hace unos días y me dijo 'el doctor quiere hacerte un cambio extremo, él está dispuesto a pagarte y me ofrecieron 300 mil dólares por operarme, casi $1.000 millones, pero le dije que no, que no aceptaba", indicó el influencer.

Tras la negativa, la propuesta aumentó a 500 mil dólares, sin embargo, 'La Liendra' aseguró que ese dinero no se comparaba con lo que su personaje le ha dado.

"Operarme a mi sería una publicidad muy grande pero no me interesa, 'La Liendra' sin la nariz y sin las orejas no sería 'La Liendra'", dijo.