La modelo y empresaria Daniela Ospina, quien cuenta con más de siete millones de seguidores en Instagram, envió un mensaje a las mujeres que la siguen a través de una publicación en sus redes sociales.

Y es que, de acuerdo con Ospina, últimamente ha notado un fuerte cruce de palabras entre sus críticas más acérrimas y quienes la defienden a capa y espada. Por eso, decidió salirle al paso a esta situación para intentar bajarle las revoluciones a las confrontaciones.

Si bien le agradeció a las mujeres que la han defendido de las críticas, dejó ver que no se siente cómoda con estas pujas en los comentarios de sus publicaciones.

“Hace días vengo viendo en mis redes sociales una cantidad de comentarios negativos entre mujeres, primero hacia mí y luego entre varias mujeres que se sienten identificadas o me ayudan a defenderme y agradezco a cada una de ustedes que salgan de su corazón solo palabras lindas y maravillosas”, dijo la modelo y empresaria.

Tras esta introducción, de inmediato dejó su reflexión: “Mujeres, no estamos en una competencia, estas redes no son para una guerra, no son para causar dolor, al contrario, es de una mujer que intenta dar lo mejor de sí a diario, que comparte con amor parte de sus historias de vida, que valora cada mensaje de ustedes, cada acompañamiento, pero sobre todo, que promueve el amor, mujeres llenas de valores y virtuosas. Quiero que sigamos apoyándonos entre mujeres, amándonos y sobre todo respetándonos para ser respetadas”.

“Mujeres, las admiro desde lo profundo de mi corazón, somos valientes y maravillosas, sigamos juntas construyendo amor en cada una de nosotras y tendiéndonos la mano cada que alguna lo necesite. Las quiero, Dani”, concluyó Ospina.

Esta publicación ha recibido el apoyo de figuras públicas como Mariana Pajón y Claudia Bahamón, quienes se sumaron a decenas de comentarios que dejaron los seguidores de la modelo y empresaria.

“Eres grande, Dani, qué ejemplo, qué cabeza y qué corazón. Gracias por toda esa inspiración, madurez y legado”, dijo la campeona olímpica, mientras que la presentadora señaló: “Así debe ser. Qué bello mensaje”.