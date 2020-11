La oferta especial llega a 10 países, incluido Colombia, y será solo para quienes quieran comprar una suscripción anual. Esta preventa solo estará disponible hasta el 16 de noviembre, justo un día antes de la llegada del servicio de streaming al país.

Además de Colombia, países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, ya pueden suscribirse a Disney+ con un precio anual que tiene un 15,5 % de descuento al valor habitual. Para Colombia será de $203.900 (fuera de oferta será a 239.900 pesos).

Las inscripciones a dicho servicio se harán por la página www.disneyplus.com. Disney ya ha ido sacando de las demás plataformas y canales sus icónicas cintas y series para condensarlas en su propio espacio, traerán, a partir del 17 de noviembre, las tradicionales historias de The Walt Disney Company, incluyendo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más.

También confirmaron que al suscribirse los contenidos se podrán ver en dispositivos móviles y de TV conectados a Internet, entre ellos: consolas de juegos, reproductores multimedia para streaming y televisores inteligentes.

El plan será para que se pueda ver en hasta 4 dispositivos en simultáneo y ofrecerá descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos, “recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar 7 perfiles diferentes, incluyendo la opción de que los padres y madres creen perfiles para sus hijos e hijas con una interfaz fácil de usar y diseñada específicamente para que niños y niñas accedan a contenido adecuado para la edad”, explicaron desde la compañía en un comunicado.

Si decide comprar el paquete mensual y no el anual, este no está en promoción y valdrá $23.900 al mes para Colombia. Este precio no dista mucho del que ya se paga en Estados Unidos por dicha plataforma que se estrenó hace un año, allá pagan U$6,99 mensuales.