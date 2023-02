$!Esto vale el vestido que usó la cantante Karol G en el video de “TQG”

Con gran alegría celebra Shakira el éxito de su colaboración con Karol G, el dúo de colombianas por primera vez presentan un trabajo en conjunto, unidas por los desamores y el empoderamiento femenino, han logrado desde el 24 de febrero que se estrenó este tema más de 79 millones de vistas.

En la foto de Instagram las cantantes aparecen sonrientes y tomadas de las manos. La foto que surge de las jornadas de trabajo en la canción “TQG”, es hoy un éxito rotundo en Youtube y las redes sociales.

En el mensaje que acompaña la imagen de este rotundo éxito dice la barranquillera “Gracias al equipo de @karolg y mío, por todo el trabajo y la ayuda. Un grupo de mujeres Triple M!” Lo cierto es que ambas artistas internacionales cada vez pegan con canciones que las ponen “Más buenas, Más duras, Más leves” y estos triunfos las ubican cada vez más en el Top más alto de la música.

‘La Bichota’ también celebró este triunfo en su red de Instagram “Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito Record de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube ... wow !!! ??✨ y no ... no se trata de los números solo... pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! ✨✨✨ De verdad que significa el mundo entero para mi ❤️‍???? No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa’ eso!! ????????☀️??️?? GRACIAS!!!”