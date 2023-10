Estos son los estrenos más esperados de la televisión, Netflix, Disney y HBO Max en octubre

Hay otra serie que comenzará su despedida definitiva, se trata de Fear the Walking Dead, que estrena su octava y última temporada.

CSI: Las Vegas emitió su último episodio en octubre de 2015 y ahora, para sorpresa de sus seguidores vuelve, 7 años después, con parte vital de su elenco original: Gil Grissom (interpretado por William Petersen) y Sara Sidle (en el papel Jorja Fox), a ellos se suma Wallace Langham quien interpreta a David Hodges. Este estreno se dará mañana a las 9:00 p. m. por AXN, pero no es el único que esperan los seguidores de la televisión internacional.

Una serie en la que un grupo de investigadores criminales y peritos forenses desentrañaban la verdad de un crimen en la icónica ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. El éxito fue tal que se crearon dos franquicias más CSI: Miami y CSI: New York.

Es sin duda la franquicia más famosa de investigación criminal que después de una larga pausa —de 7 años— regresa a su ciudad de origen con icónicos personajes, como Gil Grissom (interpretado por William Petersen, en la foto) y Sara Sidle (Jorja Fox). Se verá desde mañana a las 9:00 p. m. por el canal AXN.

También llegarán nuevos personajes para que este nuevo equipo utilice técnicas actuales y tecnologías forenses para hacer lo que mejor saben hacer: investigar, seguir la evidencia y asegurar la justicia en la más célebre “ciudad del pecado”.

La serie vuelve a usar el conocido himno de The Who, “Who Are You” como tema de apertura.

Beckham en Netflix

4 de octubre