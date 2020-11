Estos son los famosos que han dado positivo para Coronavirus

Jueves 13 de agosto

J Balvin fue premiado virtualmente en los Premios Juventud que se realizaron en la noche de este jueves en Florida.

El artista recibió el galardón en la categoría del artista con el que todos quieren cantar y por su canción Rojo, el premio al video con el mensaje más poderoso.

En un video, grabado en Medellín, Balvin agradeció el galardón y sorprendió con una confesión: “muchas gracias a todos, me siento muy agradecido, en este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles y complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar y a mi me tocó y me tocó bien duro. Envío un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general, que se cuiden, se protejan, que esto no es un chiste, que a pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus existe y es muy peligroso, cuídense mucho, un abrazo muy grande”.

Viernes 24 de julio

Falleció a los 89 años Rómulo Mora Sáenz, conocido como El Indio Rómulo, luego de luchar durante 10 días en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombiana de Bogotá.

Fue artista, poeta, presentador de radio y televisión, actor, humorista y alcalde.