Estos son los famosos que harán parte del reality Bake Off Celebrity Colombia

La presencia de celebridades o de famosos en los realities, aunque no es algo nuevo, cada vez sí es más común, en especial en los formatos dedicados a la gastronomía.

Tras el éxito que tuvo en México Bake Off Celebrity, los productores decidieron hacer una edición en Colombia, que se grabó en un hotel en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el Occidente del departamento.

La producción, que aún no tiene fecha de estreno, aunque desde HBO Max hablan de que será en los próximos meses, tendrá como presentadora a la actriz paisa Danna García, mientras que los jurados serán la repostera antioqueña Juliana Álvarez, el español Paco Roncero (que estuvo en la primera temporada de Master Chef Colombia) y Mark Rausch (hermano de Jorge Rausch, el de Master Chef Celebrity).

Las 12 celebridades, todas reconocidas por sus talentos, tendrán que darle su toque especial a cada una de sus creaciones culinarias, poniendo a prueba sus conocimientos y habilidades en la repostería, con el fin de convertirse en el mejor pastelero amateur de esta nueva edición del concurso.

El Gran Pastelera - Bahe Off Celebrity es una producción de HBO Max, y se basa en la adaptación de The Great Bake Off, el exitoso programa británico creado por Love Productions y licenciado por BBC Studios Distribution. Colombia es el sexto país de Latinoamérica en realizar la adaptación de este programa, incluyendo Argentina y México.

Los famosos

Exfutbolistas, cantantes, actrices, presentadores de televisión e influenceres integran la nómina de concursantes.

Estos los que estarán en el formato:

- Andrés Cabas, compositor y cantautor.

- Belky Arizala, modelo y actriz.

- Carlos Vargas, periodista y presentador.

- Carlos, el Pibe, Vakderrama, exfutbolista.

- Johanna Fadul, actriz.

- Juan Manuel Restrepo, actor.

- Kimberly Reyes, actriz y presentadora.

- Kiño, cantante y actor.

- Mario Ruiz, influencer y Youtuber.

- Martina La Peligrosa, cantante y actriz.

- Natalia Giraldo, Youtuber e influencer.

- Yaneth Waldman, actriz y presentador.

“Queremos entregarle a los colombianos el mejor contenido, por eso, estamos enfocados en buscar y crear historias que logren cautivar a toda la familia. Sabemos que Bake Off Celebrity Colombia conquistará a la audiencia con un formato entretenido, didáctico y dinámico que reúne el talento de 12 grandes personalidades, queridas por muchos en el país.

Esperamos transmitir toda la emoción de la competencia, y a su vez, que los colombianos logren conectar con cada uno de los participantes, que tienen la difícil tarea de superar retos y fortalecer sus habilidades en pastelería”, afirmó Tomás Yankelevich, Chief Content Officer General Entertainment de Warner Bros. Discovery.