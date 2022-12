Estos son los famosos y las celebridades que nos dejaron en 2022

Por estos días es muy usual recordar a aquellos personajes y celebridades del mundo del espectáculo que nos dejaron a lo largo de 2022.

En este listado sobresale, sin lugar a dudas, Isabel II, quien a sus 96 años ya había roto el récord de la reina más longeva en el trono británico (70 años); la australiana Olivia Newton-John, quien ganó incontables corazones como “Sandy” en la exitosa versión cinematográfica de “Grease” (”Vaselina”) en los años 70 y que dominó las listas de la música pop, country, contemporánea con “You’re the One That I Want”, o la reciente partida de la actriz Kirstie Alley, popular por sus papeles en “Cheers” y “Mira quién habla” en la década de los 80 y 90.

El tiempo corre tan deprisa que la memoria es corta y tiende a olvidar. Por ello, a continuación le presentamos una lista de algunas celebridades que han dejado este año un gran vacío entre sus familias, sus seguidores y en el mundo del entretenimiento.