$!Estos son los memes virales de la nueva canción de Adele

La cantante le dijo a la evista Nylon que fue una desagradecida y no podía creer lo que había hecho: “Estaba tomando demasiado alcohol y esa fue la base de mi relación con ese chico. No podía soportar estar sin él y no lo pensé dos veces, me bajé de todo”, refiriéndose a su relación con el fotógrafo Alex Sturrock.

El año pasado reveló en varias entrevistas que solo tras cinco años de terapia había podido dejar atrás todos su complejos y, sobretodo, a manejar la ansiedad que trae la fama: “Aprendí muchas herramientas para hacerle frente, pero también cómo dejar que pase. Me di cuenta de que la ansiedad empeora cuando tratás de librarte de ella”.