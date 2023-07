“Estoy aburrida de la vida”: Famosa actriz colombiana piensa que ya se va a morir

La reconocida actriz colombiana Mile Vergara, conocida por su participación en exitosas producciones como Chepe Fortuna y La Cacica, ha enfrentado múltiples quebrantos de salud que le han impedido regresar a la televisión.

A pesar de su destacada trayectoria en la industria del entretenimiento, la televisión suele presentar desafíos para los actores y actrices a medida que envejecen, ya que los papeles para personas mayores son escasos. Sin embargo, Mile Vergara no ha perdido la esperanza de recuperarse por completo y volver a la pantalla chica.

Desafortunadamente, tras experimentar un deterioro en su salud, ‘Mile’ Vergara reveló en una entrevista para el programa “Lo Sé Todo” que a menudo piensa que su final está cerca. La actriz confesó sentirse abrumada por la incertidumbre y preocupación, llegando incluso a pensar en la posibilidad de un infarto y enfrentar la muerte.

“Fue un derrame que medio que no entiendo ni por qué, pienso que estoy a punto de un infarto, pienso que ya me voy a morir, pienso en meterme a un anciano, estoy como aburrida de la vida. La verdad no estoy bien, para qué digo que sí, más bien les pido que oren por mí”, afirmó Vergara en la entrevista.

Las palabras de ‘Mile Vergara’ generaron una profunda tristeza entre sus seguidores, quienes consideran que aún tiene mucho talento y tiempo para ofrecer en la industria.