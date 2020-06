'Estoy limpio': Hassam recibió buenas noticias sobre su cáncer

Uno de los momentos más difíciles los vivió a principio del 2020 cuando decidió someterse a un trasplante de médula para hacerle frente a su enfermedad.

Por aquellos días, la salud de Hassam se vio bastante afectada e incluso fuimos testigos de cómo perdió su cabello.

Ahora, a través de sus historias en Instagram, el comediante le contó a sus seguidores que su salud cada vez está mejor, lo que lo tiene lleno de alegría.

El tratamiento ha funcionado

Era febrero cuando Hassam se sometió a un trasplante de médula para enfrentar el cáncer que le habían diagnosticado y ahora, casi cuatro meses después, los resultados positivos empiezan a verse.

“Me dieron los resultados de la biopsia ayer. Ayer me llamó la doctora hematóloga, quiero contarles que salió limpia la médula. No hay mieloma. En la quimio de hoy. La doctora me dijo que cuando una persona sufre de artrosis, sufre toda la vida de artrosis. Entonces qué hace la medicina, controla”, expresó el humorista a través de varias historias en Instagram, donde contó su más reciente diagnóstico y lo que continúa en su proceso.