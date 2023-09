“Estrellé el celular”: así se enteró Aída Victoria del engaño de su ex

En los últimos días se hizo viral un video en el que la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, contó en un video de TikTok cómo descubrió que su expareja le había sido infiel. La barranquillera compartió detalles de la situación y la valiente decisión que tomó al enfrentar el desengaño amoroso.

En su video, la creadora de contenido relató cómo comenzó a notar comportamientos extraños por parte de su entonces pareja. En medio de una serie de reclamos, le aseguró que “muchas le coqueteaban, pero él seguía enamorado de ella” y procedió a mostrarle sus redes sociales.

Sin embargo, Merlano confesó que cuando revisó el celular de su pareja, notó una conversación extremadamente sospechosa que le hizo pensar que algo no estaba bien. “Mi corazón me dijo que ahí había algo”, expresó la influencer, y decidió pedirle ver esa conversación en particular.

La influencer continuó narrando que, tras ese mensaje sospechoso, comenzó una estrategia de manipulación por parte de ella, pues comenzó a llorar. Finalmente, su exnovio accedió a mostrarle la conversación y confirmó sus sospechas de infidelidad. “Cuando vi eso, estrellé ese celular contra la pared”, dijo Merlano con firmeza.

Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiando el “sexto sentido” de las mujeres y la valentía de Aída Victoria para enfrentar la situación. Comentarios como “Ese sexto sentido nunca falla”, “Las mujeres tenemos un olfato y una intuición increíble” y “Aída nos exhibió con nuestras tácticas” inundaron las plataformas en apoyo a la influencer.