Evaluna desata polémica al revelar que no tuvo un control médico durante el embarazo

Eva Luna Montaner y Camilo, quienes se casaron el 8 de febrero de 2020, dieron la bienvenida a su hija Índigo el 6 de abril, dos años después de su matrimonio. La pareja compartió que el nacimiento de Índigo fue un parto natural en agua, asistido por una partera. Interesantemente, no sabían el sexo del bebé antes del nacimiento, eligiendo el nombre “Índigo” por su neutralidad de género.

Recientemente, Eva Luna reveló en el podcast “Pensándolo bien, pensábamos mal” que durante su embarazo no consultó a ningún especialista médico. “No tuve ginecólogo. No me realizaron ultrasonidos ni ecografías”, comentó Montaner, añadiendo que su embarazo fue un “acto de fe” y que solo utilizó un estetoscopio para escuchar el corazón del bebé.

La cantante y actriz expresó que su principal temor no fue durante el embarazo, sino en la crianza y educación de su hija tras su nacimiento. “Mi mayor miedo era: ‘voy a ser mamá, ¿cómo la criaré desde cero? Claro que tenía miedo’”, confesó.

Estas declaraciones han generado opiniones divididas en internet. Algunos cibernautas critican su decisión por considerarla un riesgo tanto para ella como para su bebé, mientras que otros apoyan su enfoque de la maternidad.

Además, no es la primera vez que Eva Luna genera polémica. Anteriormente fue objeto de críticas por amamantar a su hija hasta un año y medio después de su nacimiento, una decisión sobre la cual ha evitado entrar en debate con sus críticos.

Información de: Resumen Agencias.